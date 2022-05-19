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- ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА
- РАБОТАЕМ 24/7
- ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА
УСЛУГИ
Личная охрана и сопровождение опытными, и подготовленными ко всем трудностям, и задачам телохранителями. Они обеспечат вашу безопасность и спокойствие на протяжении всего необходимого времени.
Наши телохранители:
- Профессионально владеют огнестрельным оружием
- Владеют навыками экстремального вождения
- Владеют различными видами единоборств
- Все телохранители проходили службу в спецподразделениях
- Имеют большой опыт в личной охране от 6 лет
Имиджмейкер следит за тем, чтобы внешний вид телохранителей оставался презентабельным и при этом не мешал действовать в экстренных ситуациях.
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Приехали в другой город, на деловую встречу или на отдых, и вас необходимо встретить и отвезти в отель, а так же вам необходимо длительное сопровождение на автомобиле премиального класса?.
Специально для этого в сервисе Armada Security есть возможность заказать ТРАНСФЕР от аэропорта или ж/д вокзала, 24/7 в любое время вас встретят, помогут с багажом, отвезут по нужному адресу, сопроводят до гостиничного номера, квартиры или офиса.
Вам не нужно искать на следующий день другие сервисы по сопровождению на авто или вызывать такси, вы просто можете продлить услугу и указать время, когда вас нужно будет забрать, в добавок, если у вас запланированы финансовые сделки или дорогостоящая покупка, вы можете воспользоваться услугой личного телохранителя, который обеспечит вашу безопасность на протяжении всей поездки.
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В повседневной жизни могут произойти разные конфликты например:
- дорожные
- бытовые
- судебные разбирательства
- сложные переговоры
И нередко в таких ситуациях попадаются неадекватные люди, которые готовы пойти на ругань, оскорбления и даже драку. В таких случаях важно максимально обезопасить себя и своевременно вызвать помощь.
К вам приедет телохранитель, который будет рядом с вами, не позволит вашему оппоненту нанести вам увечья и в юридическом поле решит произошедший конфликт.
Самое главное - это ваша безопасность и сохранность вашего имущества.
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У вас праздничное мероприятие?
И вам не хотелось бы видеть незваных гостей и решать конфликтные ситуации между гостями?
Закажите телохранителей, которые:
- обеспечат проход только приглашённых гостей
- организуют личную охрану для вас и ваших гостей
- проконтролирует порядок и безопасность на мероприятии
- решат возникшие конфликтные ситуации и выпроводят неугомонных гостей
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Телохранитель встретит, отвезёт и сопроводит вашего ребёнка в течение всего дня. К детям у наших сотрудников особый чуткий подход, ведь они самое дорогое на свете.
Если есть информация о возможной угрозе ребёнку, телохранитель проследит нет ли слежки, не обижают ли его в учебном заведении. Телохранитель будет находится в постоянной близости к учебному заведению для оперативных действий в случае опасности.
Также для детей у вас есть возможность заказать телохранителя - женщину.
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Оказавшись в ситуации, когда по каким-либо причинам Вам нельзя сесть за руль собственного автомобиля, чтобы добраться домой, удобнее воспользоваться услугой трезвого водителя.
Услуга трезвого водителя от ARMADA SECURITY – это быстрый вызов опытного квалифицированного шофера, который временно сядет за руль Вашего автомобиля и доставит Вас в любое место города, домой, офис или гостиницу.
Водитель оперативно приедет к Вам, отвезёт Вас по указанному адресу, припаркует автомобиль в положенном месте, при необходимости проводит до дверей и поможет с донести вещи, а затем вернёт ключи от транспортного средства.
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